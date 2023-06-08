قرار بسحب الجنسية المصرية من فلسطنيين

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بسحب الجنسية من عدد من الأسر والأشخاص الفلسطينيين.

وجاء قرارسحب الجنسية المصرية من المذكورين أدناه:

يوسف خالد إبراهيم العبادلة