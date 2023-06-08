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قرار بسحب الجنسية المصرية من فلسطنيين

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات
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 نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بسحب الجنسية من عدد من الأسر والأشخاص الفلسطينيين.

 وجاء قرارسحب الجنسية المصرية من المذكورين أدناه:

يوسف خالد إبراهيم العبادلة

  • من مواليد فلسطين بتاريخ 3/1/ 1960، لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.
  • فتحي خالد إبراهيم العبادلة
  • - من مواليد فلسطين بتاريخ 1953/9/20، لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.
  • عبد الله خالد إبراهيم عبد الله
  • - من مواليد فلسطين بتاريخ 1956/11/25 وأنجاله زهوة
  • – مواليد فلسطين بتاريخ 1996/11/8، هيا
  • - مواليد فلسطين بتاريخ 2000/10/18، أحمد
  • - مواليد فلسطين بتاريخ 2006/8/24، لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة
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