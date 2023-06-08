قرار بسحب الجنسية المصرية من فلسطنيين

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نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بسحب الجنسية من عدد من الأسر والأشخاص الفلسطينيين.
وجاء قرارسحب الجنسية المصرية من المذكورين أدناه:
يوسف خالد إبراهيم العبادلة