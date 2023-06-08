فضائية يمنية تعلن أنها ستنقل مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلنت قناة يمنية، انها ستنقل ''حصريا'' مباريات المنتخب اليمني الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 عام، والتي تنطلق الاسبوع القادم في العراق.

وكتبت الإعلامية في قناة السعيدة، مايا العبسي، على صفحتها الرسمية في فيسبوك ان قناة السعيدة ستنقل جميع مباريات بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاما.

وتقام البطولة في العراق بمشاركة منتخبنا الاولمبي خلال الفترة من 12 وحتى 20 من يونيو الجاري.

وكانت قرعة بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاما قد اوقعت المنتخب اليمني في المجموعة الثالثة مع عمان ولبنان.

ويستهل المنتخب اليمني مشواره في البطولة يوم الاربعاء القادم، بمواجهة منتخب عمان.

وتستضيف مدينة بغداد مباريات مجموعتين، إضافةً إلى مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي، فيما تقام في مدينة كربلاء منافسات مجموعة واحدة.

توزيع المجموعات

المجموعه الاولى

العراق

الامارات

الاردن

المجموعه الثانية

ايران

فلسطين

سوريا

المجموعه الثالثة

اليمن

عمان

لبنان