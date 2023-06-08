معلومات عن نادي إنتر ميامي الأمريكي.. ماذا قال ميسي في أول تصريحات؟ ولماذا لم يذهب الى السعودية؟

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قرر نجم باريس سان جرمان السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي التعاقد مع نادي ''انتر ميامي" الذي ينافس في الدوري الأمريكي.

ميسي قال لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين:

''لقد قررت الذهاب إلى ميامي، ليس لدي (اتفاق) مختوم بنسبة 100 في المئة أو ربما هناك أشياء يجب القيام بها، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك''.

وقال انه وبعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من العودة إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى ميامي لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر.

واضاف:'' لو كان الأمر يتعلق بالمال، لكنت ذهبت إلى السعودية أو أي مكان آخر. لقد عرض علي الكثير من المال، لكني اخترت إنتر ميامي''.

وتابع ''أغادر أوروبا رغم أنه وصلني عدة عروض من فرق أوروبية ولكنني لم أدرسها، لأن هدفي في أوروبا هو العودة إلى برشلونة.

معلومات عن النادي

نادي إنتر ميامي، هو نادي أميركي تأسس في 29 يناير من العام 2018، وبدأ المشاركة في منافسات الدوري الأميركي "MLS" بداية من موسم 2020

مجموعة "ميامي بيكهام يونايتد" هي المالكة للنادي، والتي تضم النجم الإنجليزي السابق دافيد بيكهام ورئيس النادي، رفقة رجلي الأعمال جورج ماس وجوزيه ماس

الهداف التاريخي للنادي هو الأرجنتيني غونزالو هيغوايين بـ 29 هدفًا

لم يتوج النادي بأي بطولة حتى الآن، ولكنه يطمح لملء خزانته بعد التعاقد مع ليونيل ميسي