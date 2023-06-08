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كارثة نووية آتية.. توقعات مرعبة للعرافة العمياء الشهيرة

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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على الرغم من مرور نحو ربع قرن على وفاتها، فلا تزال توقعات السيدة البلغارية العجوز، التي عرفت بالعرافة العمياء، تثير اهتمام الملايين عبر العالم، علماً أن الملايين أيضا يتمسكون بالمثل القائل "كذب المنجمون ولو صدقوا".

فقد استقطبت بابا فانغا، خلال السنوات الماضية الآلاف من الأتباع، لاسيما بعد أن "صحت توقعاتها المتعلقة بأحداث الـ 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة"، وفق ما يزعم محبوها.

هل تذكرون العرافة العمياء الشهيرة؟ هذا ما توقعته لبوتين الأخيرة هل تذكرون العرافة العمياء الشهيرة؟ هذا ما توقعته لبوتين أما جديدها هذه المرة، فترويج أتباعها لكارثة نووية ستقع قبل نهاية هذا العام 2023.

فقد ادعى هؤلاء أن السيدة الراحلة تحدثت عن انفجار كبير في محطة للطاقة النووية عام 2023 من شأنه أن يتسبب في استقرار السحب السامة فوق آسيا.

كما أشارت إلى أن عدة دول ستتأثر بهذا الانفجار جراء انتشار الأمراض الخطيرة.

كوارث أخرى لعام 2023 إلى جانب هذا التوقع الخطير، رجحت فانغا أن يحدث تغير في مدار الأرض، فضلا عن وقوع عاصفة شمسية كبرى.

كذلك، توقعت أن تستخدم قوة عظمى سلاحاً بيولوجيًا سيتسبب بغرق مئات الآلاف.

كل تلك الكوارث "تنبأت" أن تحدث هذا العام الذي ما زلنا في منتصفه

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