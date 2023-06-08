وزير الاوقاف والإرشاد: اليمن أقل سعراً للحج من بين دول العالم والحوثي يفرض إتاوات على الحجاج

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أكد وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، أن تكلفة وسعر رحلة الحاج اليمني هي الأقل من بين دول العالم، ولولا عراقيل مليشيا الحوثي في النقل والطرقات والنقاط وفرض الإتاوات لكانت أقل مما هي عليه الآن.

وأضاف وزير الأوقاف فى تغريدة له على حسابه في تويتر، رداً على محمد علي الحوثي، أن مليشيا الحوثي هي التي تضع العراقيل أمام الحجاج، وتغلق الطرقات وتضع الحواجز بين المدن، وباعدت المسافات حتى أن سفر الحاج ثلاث ساعات يحتاج في ظل حكمها إلى ثلاثة أيام؛ فالحاج من الحوبان مثلا يحتاج حتى يصل إلى الحوبان نفسها إلى ثمان ساعات والمسافة الحقيقية جدار عازل وضعته المليشيات الحوثية، ولو أنها قامت بهدمه لكانت الثمان ساعات مختصرة في ثمانٍ من الثواني فقط..

لافتاً إلى أن الحوثي هو من فرض الإتاوات على وكالات الحجاج والمعتمرين بملايين الريالات وأخذ أرباحها وبعض رأس مالها بالقوة والإكراه. وبَيَّن الوزير شبيبة أنه تم اعتماد وكالات جديدة في محافظة صعدة، وزيادة حصتها، كما أن أغلب الوكالات ذوات الحصص الكبيرة من صنعاء وضواحيها، وهذا يكذب مزاعم الحوثي. وأشار وزير الأوقاف إلى أن محاولة تسييس الحج، والسعي لخلق الفوضى في المشاعر دأب الحوثيين وهم يحذون نهج الصفوية التي كانت خناجرها تقطر من دم الحجيح بالأمس القريب، منوهاً إلى أن هدف مليشيا الحوثي من ذلك أن تعلو صرختهم على التلبية، ومحال ذلك.. فهذا حج لا فسوق فيه ولا جدال..

‏ ‏وتحدث الوزير أن المملكة تقدم تسهيلات كبيرة لكافة اليمنيين لدخول أراضيها؛ ففي هذا العام بلغت تأشيرات العمرة التي منحتها المملكة لليمنيين أعلى نسبة على الإطلاق.. مضيفاً أن "أكثر من ثلاثة ملايين يمني يعيشون في المملكة، حتى أصبحت الجالية اليمنية ثالث أكبر جالية في السعودية كما في الإحصائيات الأخيرة، فيما في عهد الحوثي الأسود كان العكس بتهجيره أكثر من خمسة ملايين يمني، ثم ما يستحي أن يتكلم عن اليمنيين في السعودية!!". ‏

وتابع الوزير شبيبه في رده على محمد الحوثي: "مكة يتدفق إليها الملايين من كل فج عميق، وتهوي إليها أفئدة العرب والعجم من كل مكان، فيحضون بضيافة كريمة، وينعمون بخدمات جلية تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، شهد لها القاصي والداني، فهل يحتاج النهار إلى دليل؟!!، وهل مثلك يقوى على حجب الشمس؟!!" وختم الوزير رده على محمد الحوثي بقوله: " أنت وابن عمك وملشياتكم الإرهابية من قتلت اليمني، وأفقرته وهجرته وفجرت حتى مسجدة ثم تتباكى عليه؟! وتتحدث عن الحج يامحمد علي؟!! .. ‏ما علاقتك بالحج؟!! ‏صدق من قال اسكت يامحمد علي."