علامة تنذر بخطر الإصابة بسرطان مميت يمكن اكتشافها عند التحدث

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يمكن أن تكون "بحة الصوت" التي تستمر لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع علامة على وجود سرطان مميت.
ويعد هذا العارض واحدا من العلامات المنذرة التي يمكن أن تظهر عندما يكون الشخص مصابا بسرطان الحنجرة، والمعروف أيضا باسم سرطان الحلق. إقرأ المزيد ضورة تعبيرية طبيب أورام يحدد كيفية تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويوصف سرطان الحنجرة، الذي يصيب الحلق (البلعوم) أو الحنجرة، بأنه سرطان مميت.
وكما هو الحال مع جميع أنواع السرطان، كلما تم اكتشافه مبكرا، زادت احتمالية فعالية العلاج.
لذلك إذا لاحظت أي أعراض مقلقة، فمن المهم أن زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هناك ستة أعراض رئيسية أخرى لسرطان الحنجرة بخلاف تغيرات الصوت مثل بحة الصوت أو عدم القدرة على الكلام بوضوح، والتي يجب معرفتها: