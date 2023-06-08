البرلمان التركي الجديد ينتخب رئيساً له.. من هو نعمان كورتولموش ؟

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انتخب البرلمان التركي الجديد، اليوم الأربعاء، مرشح حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتحالف معه، نعمان كورتولموش رئيساً له.
بحسب وسائل إعلام تركية، حصل كورتولموش على 321 صوتاً من أصل 584 صوتاً، وهو مجموع من شاركوا بالتصويت لاختيار رئيس البرلمان.
وفاز كوروتولموش في جولة التصويت الثالثة التي جرت خلال اجتماع الهيئة العامة للبـرلمان التركي، الأربعاء، بعد فشل أي من المرشحين السبعة في الحصول على العدد الكافي من الأصوات للفوز خلال جولتي التصويت الأولى والثانية، وهو 400 صوت من أصل 600 عضو في البرلمان.
ونعمان كورتولموش، هو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وعضو اللجنة التنفيذية المركزية في الحزب. حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد ويحمل درجة بروفيسور في جامعة إسطنبول.
وشغل منصب نائب رئيس وزراء تركيا في حكومات حزب العدالة والتنمية بين عامي 2014 و2017.
كما شغل منصب وزير الثقافة والسياحة بين عامي 2017 و2018، ونائباً في البرلمان التركي لعدة دورات.
وكان كورتولموش رئيساً لحزب “صوت الشعب” سابقاً، ورئيساً سابقاً لحزب “السعادة الإسلامي المحافظ”.