اللواء ثوابه يتفقد قوات الجيش بجبهات مأرب

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، الأربعاء، قوات الجيش من منتسبي المنطقة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب.



وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قائد المنطقة اللواء ثوابه اطلع على أحوال المقاتلين في الخطوط الأمامية، مشيداً بالتضحيات التي يقدمونها دفاعًا عن الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية.



وأشاد قائد المنطقة بمستوى الانضباط والجاهزية القتالية واليقظة العالية لدى المرابطين في جبهات القتال، معتبراً هذا من أهم أسباب اليقين بالانتصار على العدو الحوثي المدعوم إيرانيًا.



وأكد اللواء ثوابة، جاهزية منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة واستعدادهم الدائم لردع جماعة الحوثي حال صدور التوجيهات من القيادة السياسية والعسكرية.