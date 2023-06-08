وزير المالية اليمني يكشف تفاصيل الاجتماع مع صندوق النقد الدولي بـ الأردن

الخميس 08 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك بأن اللقاءات التي جمعت ممثلي الجهات المعنية في الحكومة اليمنية مع صندوق النقد الدولي والتي اختمت أعمالها اليوم (الأربعاء) بالعاصمة الأردنية عمان، شددت على الحاجة الملحة لتمويل خارجي إضافي للحفاظ على المكاسب المحققة وحماية سعر الصرف ودعم عملية الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة اليمنية.

ونقلت صحيفة عكاظ السعوديةعن بن بريك قولة بأن اللقاءات بين الجانبين سلطت الضوء على الجهود الحكومية في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي بالتعاون مع الأشقاء والجهات المانحة في ظل الحاجة الملحة للتسريع في تنفيذ الإصلاحات وتقديم التعهدات عبر صندوق النقد العربي والجهات الإقليمية والدولية الداعمة لجهود الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

وأشار بن بريك إلى أن الاجتماع تطرق للقضايا المتصلة بالأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين ومدى الآثار السلبية التي لحقت بالإيرادات العامة والقطاع النقدي جراء التصعيد الحوثي غير المبرر في استهداف القطاعات الاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، منوهاً إلى وقوف الاجتماع أمام خطورة استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها اليمن خصوصا في ظل استمرار توقف تصدير النفط نتيجة الهجمات الإرهابية من قبل المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية.