واشنطن والرياض تعلنان موقفاً موحداً بشأن اليمن

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة بعمق في الشراكات مع دول الخليج، قائلا: “ملتزمون بالشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج”.
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم عقب اجتماع بلينكن مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن بلينكن ووزير الخارجية السعودي تعهدا بدعم جهود تحقيق سلام دائم باليمن.
وتابعت: “بلينكن والأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية السعودي تعهدا بمواصلة العمل لمكافحة الإرهاب”، إذ أكد الوزيران مواصلة العمل من أجل جلب الاستقرار للمنطقة.