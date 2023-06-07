جريمة داخل محكمة في صنعاء ..تفاصيل

الأربعاء 07 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل وأصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة، الإثنين 5يونيو/حزيران ، بنيران قيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران داخل محكمة، وسط العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن قياديا حوثيا يدعى "منصر المطري" أطلق النار على أربعة أشخاص من أسرة المعافى أمام مجمع المحاكم بمنطقة فج عطان في صنعاء.

وأضافت المصادر، أن ذلك أدى إلى مقتل "عبدالله أحمد المعافى" ونجليه أحمد ومحمد، فيما أصيب نجله الرابع "مقداد"، بجروح خطيرة نقل إثرها للعناية المركز في أحد المشافى بصنعاء.

وعزت المصادر السبب لارتكاب هذه الجريمة على خلفية أحكام أصدرتها إحدى المحاكم التابعة للمليشيا والتي قضت ببراءة أحد المتهمين من أسرة المعافى، ما دفعه للانتقام من الأسرة بكاملها أمام المحكمة.