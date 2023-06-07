نقابة الصحفيين.. تطالب بإيقاف أوامر قبض قهرية بحق ثلاثة صحفيين في مأرب جريمة داخل محكمة في صنعاء ..تفاصيل رئيس مجلس القيادة الرئاسي..يشدد على فرض المزيد من الضغوط الدولية على مليشيا الحوثي وايقاف إجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والمساعدات الإنسانية مليشيا الحوثي تداهم من جديد محال تجارية بحجة تطبيق تسعيرة فرضتها الحكومةاليمنية تعلن استكمال الترتيبات اللازمة لاستقبال حجاج اليمن مصدر بالبنك المركزي في عدن يفند الحملات المغرضة التي تروج لمعلومات زائفة عن نفاد احتياطاته الجنبية ”السحرية” لجد ”مهدي المشاط” تثير السخرية.. كيف عادت من تنومة السعودية إلى صعدة اليمنية؟ الأمم.المتحدة.. تقول ان عملية تفريغ "صافر" ستبدأ الأسبوع المقبل شاهد ..مواطنون يعثرون على قنبلة ضخمة من حقبة الاحتلال البريطاني في لحج(صورة) استشهاد امرأة وطفل وإصابة آخر بانفجار بلغم حوثي في الحديدة
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على ضرورة فرض ضغوط دولية مكثفة على جماعة الحوثيين لإيقاف إجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص، والقيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والمساعدات الإنسانية.
وقال العليمي، إن مسؤوليات المجتمع الدولي، يجب أن تتضاعف لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وانتهاكات جماعة الحوثيين المصنفة إرهابيًا، لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي وصفها بـ”الجسيمة”.
جاء ذلك أثناء استقباله اليوم الأربعاء 7 يونيو/ حزيران، وزير الدولة للشؤون الخارجية الاسترالية “تيم واتس” في لقاءٍ تطرق إلى تطورات الوضع في اليمن والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار الإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وأكد رئيس مجلس القيادة “انفتاح المجلس والحكومة على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني”.