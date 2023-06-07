رئيس مجلس القيادة الرئاسي..يشدد على فرض المزيد من الضغوط الدولية على مليشيا الحوثي وايقاف إجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والمساعدات الإنسانية

الأربعاء 07 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على ضرورة فرض ضغوط دولية مكثفة على جماعة الحوثيين لإيقاف إجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص، والقيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والمساعدات الإنسانية.

وقال العليمي، إن مسؤوليات المجتمع الدولي، يجب أن تتضاعف لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وانتهاكات جماعة الحوثيين المصنفة إرهابيًا، لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي وصفها بـ”الجسيمة”.

جاء ذلك أثناء استقباله اليوم الأربعاء 7 يونيو/ حزيران، وزير الدولة للشؤون الخارجية الاسترالية “تيم واتس” في لقاءٍ تطرق إلى تطورات الوضع في اليمن والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار الإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وأكد رئيس مجلس القيادة “انفتاح المجلس والحكومة على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني”.