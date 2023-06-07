الحكومةاليمنية تعلن استكمال الترتيبات اللازمة لاستقبال حجاج اليمن

الأربعاء 07 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استكمال جميع الترتيبات استعدادا لاستقبال حجاج اليمن في مكة والمدينة لاداء مناسك الحج.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية عن وكيل وزارة الأوقاف مختار الرباش، قوله ان كافة اللجان مستعدة للقيام بمهامها ومسؤولياتها في خدمة الحجاج، بعدما استكملت وزارته كافة الاستعدادات لاستقبالهم وتقديم خدمات التفويج والإقامة والتغذية لهم.

كما اطلع المسؤول الحكومي على عملية ربط اللجان الميدانية في المنافذ البرية والجوية واللجان الميدانية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بغرفة عمليات واحدة، بما فيها الغرف الطبية المخصصة للحجاج في أبراج الحجاج، والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة