مصدر بالبنك المركزي في عدن يفند الحملات المغرضة التي تروج لمعلومات زائفة عن نفاد احتياطاته

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فند مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني الحملات الاعلاميةالتي تستهدفة وتروج لمعلومات زائفة عن احتياطة ، أن البنك يمتلك احتياطات
وأكد مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني، أن البنك يمتلك احتياطات خارجيةخارجية كافية للقيام بوظائفه وتأمين احتياجات البلاد من العملات الأجنبية.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية سبأ، أن البنك قد تأثر سلباً بالاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي على قطاعات النفط والمرافئ والإيرادات المفقودة من الرسوم الجمركية والضريبية، إلا أنه استطاع أن يحافظ على استقرار سعر الصرف وتغطية جزء من احتياجات السوق من خلال المزادات وتأمين المرتبات بدعم من الأشقاء والأصدقاء.
وأكد أن البنك المركزي لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج.
وأشار المصدر إلى أن البنك سيستمر في تغطية جزء من حاجة السوق من خلال المزادات الأسبوعية للاستيراد بشفافية وتنافسية. وطالب وسائل الإعلام بتحري المهنية وعدم نشر أخبار غير صحيحة تستهدف استقرار الوطن ومعيشة المواطن