الأربعاء 07 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت الأمم المتحدة إن عملية تفريغ خزان "صافر" المتهالك إلى السفينة البديلة (Nautica) ستبدأ الأسبوع القادم.

وقال رئيس الدعم القطري ومكتب الأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جانثوماس هيمسترا، في تغريدة على حسابه في "تويتر" الثلاثاء: "من المقرر أن تبدأ سفينة الدعم المتخصصة نديفور (Ndeavor) عملية ضخ النفط من خزان صافر إلى السفينة البديلة (نوتيكا) الأسبوع المقبل، كما هو مخطط لها".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، وصول سفينة الدعم الفني "نديفور" إلى موقع خزان صافر النفطي قبالة ساحل رأس عيسى غربي اليمن. وأوضحت أنه "سيبدأ العمل في البحر قريباً جداً". من جهته أشار منسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، في وقت سابق إلى أن عملية النقل لن تزيد عن أسبوعين،

وقال: "ما لم تكن هناك تعقيدات، فإن نقل النفط الخام من الخزان المتهالك إلى السفينة البديلة سيكتمل في فترة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً".

وخزان صافر عبارة عن ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة، معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة، وتحمل أكثر من مليون برميل نفط خام، ومنذ بداية الحرب تُعيق مليشيا الحوثي صيانتها وسط تحذيرات أممية من مخاطر ذلك