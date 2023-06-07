شاهد ..مواطنون يعثرون على قنبلة ضخمة من حقبة الاحتلال البريطاني في لحج(صورة)

الأربعاء 07 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 286

عثر مواطنون في منطقة وادي بجير بمديرية ردفان في محافظة لحج مساء اليوم الأربعاء على قنبلة كبيرة مدفونة تحت التربة في أرض زراعية تعود لحقبة الاحتلال البريطاني.

ونشر أمن المديرية فرق متخصصة لتأمين موقع القنبلة، التي يرجح إسقطاها عبر طائرة مقاتلة دون أن تنفجر.

وبذل الفريق جهدًا كبيرًا وبتعاون مواطنين لإظهار الشكل الكامل للقنبلة في موقعها ، وبسبب وزنها الثقيل ، سيتم استخدام رافع أثقال لإزالتها من موقعها لنقلها إلى مكان آخر للتعامل معها.