استشهاد امرأة وطفل وإصابة آخر بانفجار بلغم حوثي في الجدية

الأربعاء 07 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهدت امرأة وطفل وأصيب آخر، في إنفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في أطراف مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية "، استشهاد امرأة (50 عامًا)، وطفل (12عامًا)، وإصابة طفل آخر (10 سنوات)، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، في قرية المسني القريبة من مطاحن البحر الأحمر بمديرية الحالي وفقا لوكالة "2 ديسمبر .

يشار إلى أن هندسة القوات المشتركة قبل أن تخلي مواقعها الواقعة في نطاق ستوكهولم، حققت نجاحات كبيرة في نزع وتفكيك كميات مهولة وتطهير مساحات واسعة في المسني من ألغام مليشيا الحوثي، إلا أن ألغام المليشيا لا تزال تشكل كابوسًا يؤرق أهالي المنطقة، كما في مختلف مناطق جنوب الحديدة، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا في صفوف المواطنين.