الحوثيون يعيثون فسادا و ظلما و قتلا في بالضالع مديرية الحشاء

الأربعاء 07 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قالت مصادر محلية في منطقة عمارة مديرية الحشاء التابعة لمحافظة الضالع ل مأرب برس أمس الثلاثاء أن أطقم تابعة للمليشيات الحوثية داهمت منزل المواطن ماجد سعيد المحمودي و قاموا بنهب والسلب وسط إطلاق النار كثيف و عشوائي .

وأفاد المصدر أن الحملة يقودها أحد المتحوثين المدعو أبو أحمد والذي يتبع للمشرف الحوثي المعين من قبل الجماعة في المديرية المدعو أبو خالد .

هذا ووذكر المصدر بأن المليشيات الحوثية تحاول نشر الخوف والهلع وسط الموطنين منذ اكثر من شهرين حيث أقدم أحد أطقم الحوثي قبل أشهر من اقتحام أحد القرى في منطقة عمارة التابعة لمديرية الحشاء وسط إطلاق النار كثيف و ملاحقة الشيخ الشهيد وازع عبده لطف حسان المحمودي و ضربه بأعقاب البنادق حتى فارق الحياة ولا يعلم أهل المفقود حتى اللحظة ما هو السبب الذي جعلهم يلاحقونه بتلك الصورة و يقتلونه بلا رحمة و خارج نطاق القانون مما أثارأثارت الحادثة إستياء واسع لدى المواطنين و اليوم قامت الجماعة بتكرير السيناريو بحق إبن عمه .

ووأوضح المصدر أن الشيخ المغدور به حيث تم الضغط وعلى أسرته تحت تهديد بدفنه دون تحقيق و لا معاقبة أو مساءلة الجناة.

وأفادت المصادر أن هذه الهستيريا والعنف الحوثي في منطقة عمارة مديرية الحشاء سببها الأول هو الاسترزاق و المتاجرة الرخيصة بحقوق الناس و دمائهم و هو ما حول جنود المليشيات الحوثية إلى بنادق إيجار يقضي بهم بعض المتخاصمين أغراضهم وتصفيات حساباتهم