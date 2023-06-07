بنزيما يكشف سر قبوله بعرض نادي الإتحاد ويوجه رسالة باللغة العربية لجماهير النادي (فيديو)

الأربعاء 07 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 88

كشف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي الجديد، عن أسباب قبوله لعرض النادي.

وأعلن "العميد" الثلاثاء، رسميا تعاقده مع المهاجم الفرنسي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ووجه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسالة لجماهير نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عقب الإعلان رسميا عن انضمامه لصفوف فريق "النمور"، بعقد يمتد حتى عام 2026.

وأصدر نادي اتحاد جدة "النمور" يوم الثلاثاء، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أوضح من خلاله أن العقد مع كريم بنزيما تم توقيعه صباح يوم الاثنين الماضي، بعد أن أكمل المهاجم الفرنسي الفحوصات الطبية في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشر نادي الاتحاد الفائز بلقب بطل دوري "روشن" للمحترفين، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو حمل أبرز اللقطات للمهاجم الفرنسي ومراسم توقيع العقد.

وقال بنزيما في مقطع الفيديو، باللغة العربية: "أنا متحمس لأشوفكم في جدة"، بالتزامن مع تقارير صحفية ذكرت أن نادي اتحاد جدة سيقيم حفل استقبال للاعبه الجديد عند وصوله للسعودية.

انقر هنا لمشاهدة الفيديو

وأعرب بنزيما عن سعادته بالانضمام لنادي اتحاد جدة، قائلا: "أنا متحمس جدا لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف، وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية، وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية".

وأضاف: "أنا فخور جدا بمسيرتي الكروية في إسبانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام، وأشعر الآن أن الوقت قد حان لتحد ومشروع جديد. دائما ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة".

وأتمّ كريم بنزيما (35 عاما): "لدي معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ومستوى الفرق واللاعبين، خصوصاً مع قدوم النجوم مثل صديقي كريستيانو رونالدو".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي: "نحن متحمسون لرؤيته بالقميص رقم 9 للنمور، سعيدون بتعاقدنا مع أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ".

وواصل الحائلي: "فخورون بهذه الخطوة التاريخية في مسيرة نادينا العريق وجمهوره الوفي، وسيمثلنا بنزيما في بداية الموسم المقبل، حيث نواجه تحديا قويا للدفاع عن لقبنا في الدوري والمنافسة في البطولة الآسيوية وكذلك المشاركة عالميا في كأس العالم للأندية".

ولعب بنزيما لقميص ريال مدريد مدة 14 عاما منذ انضمامه من ليون في صيف 2009، وسجل أكثر من 350 هدفا لصالح "المرينغي".

وحقق بنزيما 25 لقبا مع "الملكي"، بينها دوري الأبطال خمس مرات والدوري الإسباني أربع مرات وكأس الملك ثلاث مرات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، صورا من مراسم توقيع عقد بنزيما، التي جمعته مع رئيس "العميد" أنمار الحائلي.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي يوم الأحد الماضي، رحيل كريم بنزيما (35 عاما) عن الفريق، بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 14 عاما داخل أسوار "سانتياغو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.