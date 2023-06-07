الحكومة الشرعية تكاشف الجميع: ''الإحتياطي النقدي يقترب من النفاد وهذا ما سيحدث ابتداء من الشهر المقبل''

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ذكرت مصادر في الحكومة اليمنية أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يقترب من النفاد، وأن التعهدات المالية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات قبل عام لم تصل حتى الآن.
ونقل وكالة "رويترز"، عن مسؤولين في الحكومة قولهم، إن الاحتياط النقدي المتوفر لا يزيد عن مئتي مليون دولار، لكن مسؤولا في البنك المركزي ذكر أن المتوفر أقل من ذلك بكثير.
وأكد المسؤول أن الحكومة ستواجه، ابتداء من الشهر المقبل، مشكلات ومعاناة في ما يخص صرف مرتبات موظفي الدولة؛ بعد توقف تصدير النفط.
وقال إن عجز الميزانية بلغ ذُروته عند اثنين وثمانين بالمئة، في وقت وضعت الحكومة السعودية شروطا قاسية للإفراج عن الودائع المعلنة على مدى أجزاء من العام.
وسبق للسعودية والإمارات أن أعلنتا دعما عاجلا للاقتصاد اليمني المتداعي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، شملت ملياري دولار مناصفة بين الرياض وأبوظبي دعما للبنك المركزي اليمني، عقب تشكيل المجلس الرئاسي مطلع أبريل/نيسان 2022.
وتركت الحرب المستمرة، منذ تسع سنوات، آثارا مدمّرة بينها الاقتصاد اليمني؛ فيما ما يزال 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ضمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.