في لقاء استمر ''ساعة و40 دقيقة''.. مسئول امريكي يكشف ما دار بين الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية واشنطن حول عدة قضايا ابرزها اليمن

الأربعاء 07 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء وناقش معه مجموعة واسعة من القضايا الثنائية في محادثات "منفتحة وصريحة"، من بينها جهود إيقاف الصراع في اليمن

ووصل بلينكن إلى السعودية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء في زيارة مرتقبة وسط توتر في العلاقات نتيجة خلافات ازدادت عمقا بخصوص قضايا منها ملف إيران وأمن المنطقة وأسعار النفط.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، قوله، إن بلينكن وولي العهد السعودي، اجتمعا لمدة ساعة و40 دقيقة وناقشا قضايا من بينها إسرائيل والصراع في اليمن والاضطرابات في السودان وحقوق الإنسان.

وقال المسؤول "كانت هناك درجة جيدة من التقارب حول مبادرات محتملة نتشارك الاهتمام بشأنها بينما ندرك أيضا أن بيننا اختلافات".

وناقش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبلينكن الشأن اليمني والسبل المحتملة لحل القضايا العالقة، بينما شكر وزير الخارجية الأمريكي الأمير محمد بن سلمان على دور المملكة في الدفع من أجل وقف إطلاق النار في السودان ومساعدتها في إجلاء مواطنين أمريكيين من هناك.

وقال المسؤول الأمريكي إن بلينكن أثار أيضا مع الأمير محمد بن سلمان قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وكذلك حالات بعينها غير أنه لم يحدد تلك الحالات المحددة التي تناولاها، وفق لرويترز.

هذا وجددت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، التأكيد على التزامهما المشترك بإنهاء الحرب في اليمن عبر الحل السياسي الشامل.

جاء ذلك خلال اللقاء. الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في جدة، حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

ووفقا للبيان فقد "أكد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه، بما في ذلك من خلال اتفاق سياسي شامل لتحقيق السلام والازدهار والأمن في اليمن".