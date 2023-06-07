البنك الدولي يكشف عن دولتين عربية ستتفوقان على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بالنمو الاقتصادي في 2023 الانتخابات الكويتية.. 10 وجوه جديدة وتراجع للمرأة الكشف عن موعد توقيع ميسي المرتقب مع الهلال السعودي الكشف عن تفاصيل عقوبات أمريكية جديدة تشمل الصين مرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية سلاح غير مرئي يؤرّق روسيا.. تقارير حول خطة أوكرانية قد تقلب موازين المعركة في أول اجتماعٍ لحكومته الجديدة.. أردوغان يكشف عن خططه المقبلة تحركات خطيرة.. ميليشيا الحوثي تنقل صواريخ باليستية من مخازنها بصنعاء إلى هذه المحافظتين نائب إعلامية الإصلاح يعلق على الانتخابات الداخلية التي يجريها الحزب في عدد من المحافظات الوزير عرمان.. مليشيا الحوثي ترى في الحضارة والمواثيق الإنسانية تهديداً لوجودها الإعلان عن ضبط خلية حوثية إرهابية كانت في طريقها لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة
أظهرت توقعات للبنك الدولي أن مصر والسعودية ستتفوقان على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي في العام الجاري 2023.
وقال البنك الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية في العام الجاري 2023 بنسبة 2.2% وفي العام القادم 2024 بنسبة 3.3%، بينما يتوقع نموا بنسبة 2.5% في العام 2025.
أما بالنسبة لمصر، فيتوقع البنك نمو اقتصادها في هذا العام بنسبة 4%، وبنفس النسبة (4%) في العام القادم 2024، وبنسبة 4.7% في العام 2025.
وبالنسبة لكبرى الاقتصادات، فقال البنك إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي في 2023 بنسبة 1.1% أما اقتصاد منطقة اليورو فسينمو في العام الجاري بنسبة 0.4%.
وذكر البنك في تقرير صدر أمس، أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وأفاد البنك الدولي بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في العام 2022 إلى 2.1% في العام 2023.
وبحسب توقعات البنك الدولي فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون قاطرة نمو الاقتصاد العالمي في 2023، حيث يتوقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 5.6% وإندونيسيا بنسبة 4.9% والهند بنسبة 6.3%