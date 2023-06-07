الكشف عن موعد توقيع ميسي المرتقب مع الهلال السعودي الكشف عن تفاصيل عقوبات أمريكية جديدة تشمل الصين مرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية سلاح غير مرئي يؤرّق روسيا.. تقارير حول خطة أوكرانية قد تقلب موازين المعركة في أول اجتماعٍ لحكومته الجديدة.. أردوغان يكشف عن خططه المقبلة تحركات خطيرة.. ميليشيا الحوثي تنقل صواريخ باليستية من مخازنها بصنعاء إلى هذه المحافظتين نائب إعلامية الإصلاح يعلق على الانتخابات الداخلية التي يجريها الحزب في عدد من المحافظات الوزير عرمان.. مليشيا الحوثي ترى في الحضارة والمواثيق الإنسانية تهديداً لوجودها الإعلان عن ضبط خلية حوثية إرهابية كانت في طريقها لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة شاهد الشرطة الأمريكية تعتقل شاب يمني أثناء احتفاله بزفافه - ما هي الأسباب؟ المشاط يفتتح مستشفى نفساني لعلاج ( 2000 ) مقاتل من مليشياتهم مصابون بحالات نفسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات من إيران والصين وهونغ كونغ قالت إنهم على صلة "بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".
وبحسب الوزارة، فإن شبكة من 7 أشخاص و6 شركات، سهلت "شراء الأجزاء والتكنولوجيا الحساسة والحاسمة للجهات الفاعلة الرئيسية في تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية"، بما في ذلك وزارة الدفاع الإيرانية والشركات التابعة لها.
ومن بين أهداف العقوبات شركة "تشجيانغ تشينغجي" التي تتخذ من الصين مقرا لها ويزعم أنها باعت أجهزة طرد مركزي ومواد أخرى إلى شركة في إيران تابعة لوزارة الدفاع في البلاد.
كما تم فرض عقوبات على العديد من المسؤولين التنفيذيين في شركة "تشينغجي" وشركة "لينغو بروسيس إنجنيرينغ ليميتد"، ومقرها هونغ كونغ، والتي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها بمثابة شركة واجهة للشركة الصينية.
كما تم استهداف الملحق الدفاعي الإيراني في بكين، داود دمغني، الذي يزعم أنه ينسق عمليات الشراء من الصين للمستخدمين النهائيين من إيران. تحرم العقوبات الأشخاص والشركات من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية في الولايات المتحدة وتمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.
يأتي ذلك، تزامنا مع كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ فرط صوتي قال إنه قادر على اختراق مختلف الأنظمة الصاروخية لسرعته الفائقة وإمكاناته العالية في المناورة ويبلغ مداه ألفا وأربعمئة كيلومتر