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في أول اجتماعٍ لحكومته الجديدة.. أردوغان يكشف عن خططه المقبلة

الأربعاء 07 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في خطاب: “سننشئ قرن تركيا عبر الاستقرار والثقة”.

وأضاف: “سنعرض مجدداً على البرلمان مقترحنا الخاص بالتعديل الدستوري الذي طرحناه على جدول أعماله قبل الانتخابات”، وفق ما أوردته وكالة الأناضول التركية.

 

وزاد: “الشعب التركي هو من فاز في الانتخابات الأخيرة والخاسر هو الإرهاب وشبكات الفتنة”، حسب تعبيره.

 

وواصل حديثه: “تركيا أثبتت دورها المهم في السياسة الخارجية وفي شتى الملفات والقضايا الدولية”.

 

وحول مشكلة التضخم، قال أردوغان: “عازمون على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم”.

وتابع: “سنخفض بإذن الله التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً مثلما فعلنا ذلك سابقاً”.

وأردف: “تضميد جراح الزلزال من أولوياتنا وسنبني 650 ألف وحدة سكنية للمتضررين، 319 ألفاً منها في غضون عام”.

 
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