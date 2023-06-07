سلاح غير مرئي يؤرّق روسيا.. تقارير حول خطة أوكرانية قد تقلب موازين المعركة في أول اجتماعٍ لحكومته الجديدة.. أردوغان يكشف عن خططه المقبلة تحركات خطيرة.. ميليشيا الحوثي تنقل صواريخ باليستية من مخازنها بصنعاء إلى هذه المحافظتين نائب إعلامية الإصلاح يعلق على الانتخابات الداخلية التي يجريها الحزب في عدد من المحافظات الوزير عرمان.. مليشيا الحوثي ترى في الحضارة والمواثيق الإنسانية تهديداً لوجودها الإعلان عن ضبط خلية حوثية إرهابية كانت في طريقها لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة شاهد الشرطة الأمريكية تعتقل شاب يمني أثناء احتفاله بزفافه - ما هي الأسباب؟ المشاط يفتتح مستشفى نفساني لعلاج ( 2000 ) مقاتل من مليشياتهم مصابون بحالات نفسية 2.3 مليار دولار تُرسَل سنويًا من السعودية.. حوالات المغتربين مورد رئيسي لدعم الاقتصاد اليمني وعامل مهم من عوامل استقرار العملة المركزي اليمني في عدن ” يعلن نتائج المزاد الـ22 لهذا العام من بيع النقد
عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في خطاب: “سننشئ قرن تركيا عبر الاستقرار والثقة”.
وأضاف: “سنعرض مجدداً على البرلمان مقترحنا الخاص بالتعديل الدستوري الذي طرحناه على جدول أعماله قبل الانتخابات”، وفق ما أوردته وكالة الأناضول التركية.
وزاد: “الشعب التركي هو من فاز في الانتخابات الأخيرة والخاسر هو الإرهاب وشبكات الفتنة”، حسب تعبيره.
وواصل حديثه: “تركيا أثبتت دورها المهم في السياسة الخارجية وفي شتى الملفات والقضايا الدولية”.
وحول مشكلة التضخم، قال أردوغان: “عازمون على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم”.
وتابع: “سنخفض بإذن الله التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً مثلما فعلنا ذلك سابقاً”.
وأردف: “تضميد جراح الزلزال من أولوياتنا وسنبني 650 ألف وحدة سكنية للمتضررين، 319 ألفاً منها في غضون عام”.