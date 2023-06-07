نائب إعلامية الإصلاح يعلق على الانتخابات الداخلية التي يجريها الحزب في عدد من المحافظات

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قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني إنه "لا يزال الإصلاح شرط السياسة ورافدها الأهم والشريان الذي يغذيها بالبقاء".
وأضاف العديني "في زمن الملشنة يأخذ الإصلاح على عاتقه مهمة الحفاظ على العمل السياسي وتكريسه وتجذيره في المجتمع".
ونقل موقع "الصحوة نت"عن العديني قولة بأن أول خطوات استعادة العمل السياسي، أن "تستعيد الأحزاب عافيتها الداخلية بتفعيل المسار الديمقراطي الداخلي، وهذا ما يفعله الإصلاح الآن".
وأشار العديني (تعليقاً على الانتخابات الداخلية التي يجريها الإصلاح في عدد من المحافظات) أشار إلى أن هذه الانتخابات تأتي في سياق دور حزب الإصلاح "في مهمة استعادة السياسة والعمل السلمي، ودور الأحزاب، واصفاً هذه المهمة بـ"الشاقة والصعبة بعد أن انتشرت المليشيات والجماعات المسلحة".
ونوه إلى أن "هذا الأمر مرهون بإصرار الأحزاب السياسية على استعادة العمل السياسي بتقاليده المعروفة وآليته المعتادة".
واليومين الماضيين تم انتخاب قيادة جديدة للتجمع اليمني للإصلاح في محافظات (حضرموت والمهرة وسقطرى)، وذلك بعد أيام من انتخاب قيادة جديدة أيضاً لمحافظتي الجوف والحديدة.
وقد لاقت هذه العملية الديمقراطية إشادات من داخل الحزب ومن خارجه، باعتبارها أداة تغيير ينتصر بها الإصلاح لصوت السياسة.