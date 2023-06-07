شاهد الشرطة الأمريكية تعتقل شاب يمني أثناء احتفاله بزفافه - ما هي الأسباب؟

الأربعاء 07 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وثق مقطع فيديو، لحظة توقيف الشرطة الأمريكية لعريس يمني أثناء احتفاله بزفافه مع مجموعة من أصدقائه.

ووفقًا لمصادر، فإن اعتقال العريس جاء على خلفية حمل الشاب اليمني لسلاح قناصة أثناء زفافه في الشارع.



وبحسب المصادر، فإن القانون الأمريكي يجرم حمل السلاح من هذا النوع سيما غير المرخص.

وأظهر المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، أفرادًا من الشرطة الأمريكية أثثاء وضعهم الأصفاد في يد العريس وأصدقائه.



وتم إطلاق سراح العريس لاحقًا.

وتختلف قوانين حمل السلاح من ولاية إلى أخرى، فهناك 5 ولايات أمريكية فقط تمنع حمل المسدسات علنًا، و32 ولاية تسمح بذلك من دون رخصة، مقابل 13 ولاية تتطلب ترخيصًا.

والولايات التي تمنع حمل المسدسات علنًا، هي: كاليفورنيا – فلوريدا – إلينوي – نيويورك – كارولاينا الجنوبية – مقاطعة كولومبيا.

أما الولايات التي تستلزم رخصة لحمل المسدسات، فهي: جورجيا – هاواي – إنديانا – أيوا – ماريلاند – ماساشوستس – مينوسوتا – نيوجرسي – أوكلاهوما – رود إيلاند – تينيسي – تكساس – يوتا.