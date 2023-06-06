المركزي اليمني في عدن ” يعلن نتائج المزاد الـ22 لهذا العام من بيع النقد

الثلاثاء 06 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الثلاثاء، عن نتائج المزاد رقم 22 للعام الجاري، لبيع عملة أجنبية، الذي بدأه الخميس الماضي.

ووفق إعلان البنك المركزي على حسابه بموقع “فيسبوك”، فإن ترسية المزاد كانت عند 1282 ريال للدولار الواحد، حيث يبلغ مبلغ المزاد 30 مليون دولار.

وأشار أن عدد المشاركين في المزاد بلغ 6، وعدد العطاءات المقدمة 10، منوهاً أن مزادات بيع العملة الأجنبية ستكون مستمرة بشكل أسبوعي.

وخلال الأسبوع الأخير، شهدت العملة اليمنية تدهورا هو الأسوأ منذ نحو عام؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1300 ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلّفها توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، عقب هجمات تحذيرية شنتها جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.

وظلت الحكومة اليمنية على مدار سنوات تعتمد على النفط كمورد رئيسي لتغطية عملية الإنفاق العام، وهي تواجه تحديات صعبة للإيفاء بالتزاماتها تجاه ملفات عدة، أبرزها دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة الوطنية.

وخلال سنوات الحرب تمكنت الحكومة من الحفاظ على معدل إنتاج يومي بمقدار 60 ألف برميل من النفط، بعد أن كانت البلاد تنتج قرابة 150 ألف برميل قبل اندلاع النزاع عام