2.3 مليار دولار تُرسَل سنويًا من السعودية.. حوالات المغتربين مورد رئيسي لدعم الاقتصاد اليمني وعامل مهم من عوامل استقرار العملة المركزي اليمني في عدن ” يعلن نتائج المزاد الـ22 لهذا العام من بيع النقد وزير الدفاع.. مليشيات الحوثي تخوض حرب تجويع ضد اليمنيين وحربنا معها مصيرية إيران تعيد فتح سفارتها في الرياض بعد (7 )سنوات من إغلاقها الحرب الحوثية الممنهجة وآثارها المدمرة على البيئة اليمنية (تقرير) من هي عبده شريف؟ التي عينتها بريطانيا سفيرة جديدة لدى اليمن تفاصيل ينشرها مأرب برس هدد باغلاقها.. البنك المركزي الخاضع للحوثيين يفرض قيودا جديدة على شركات ومنشئات الصرافة رايتس رادار تتهم زعيم مليشيا الحوثي بالتحريض على طائفة البهائيين وتطالبة بالافراج عنهم فريق تقييم الحوادث في اليمن..يفند الادعاءات ضد التحالف العربي(نتائج التحقيق ) كانوا عائدين من السعودية..وفاة وإصابة(14) جراء حادث مروع في نقيل سمارة شمالي محافظة إب
قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري إن مليشيات الحوثي تخوض حرب تجويع ضد اليمنيين وتستهدف أقواتهم".
مضيفاً أن "المليشيا الحوثية سرطان إيراني خبيث لم تف بأي عهود او مواثيق وحربنا معها مصيرية ".
وأكد في تصريح لصحيفة النهار المصرية، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في تحشيدها واستفزازها، مشيرا جاهزية القوات المسلحة للتصدّي لها "وهزيمتها بكل جدارة واقتدار".
وأشار إلى سعي قيادة وزارة الدفاع "لترميم وتأهيل المؤسسة العسكرية وترتيب قواتها ورفدها بالأسلحة والمعدات التي تحقق لها الكفاءة والفاعلية"..
مثمناً دور تحالف دعم الشرعية الذي "قدم الدماء والأرواح ولم يبخل عن دعمنا في معركة المصير المشترك ولن يتخلى عن إسنادنا مستقبلا".
وعن زيارته إلى جمهورية مصر، قال الفريق الداعري، إنها "كانت ناجحة بكل المقاييس وتجمعنا بها علاقة استراتيجية وتاريخية". مضيفاً أن "المؤسسة العسكرية المصرية محل فخر واعتزاز وأبدت قيادتها تقديم مختلف الدعم لقواتنا المسلحة".
وعبر عن تطلعه "لمساعدة أشقائنا في مصر العروبة حتى يعم الأمن والاستقرار ربوع الوطن، ونعول أن تلعب مصر دورًا محوريًا مع دول التحالف للخروج بالأزمات التي تعصف بالمنطقة".