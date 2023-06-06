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إيران تعيد فتح سفارتها في الرياض بعد (7 )سنوات من إغلاقها

الثلاثاء 06 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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تفيد التقارير الواردة من السعودية بأن إيران أعادت فتح سفارتها في الرياض بعد سبع سنوات من إغلاقها.

وبحسب وكالة فرانس برس فإن طهران أوفدت نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار.

كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف. وتزامن إعادة الافتتاح مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة والتي تهدف إلى تعزيز علاقات واشنطن مع الدولة الغنية بالنفط بينما تقوم السعودية بالتقرّب أكثر من خصوم الولايات المتحدة.

لم تؤكّد السعودية بعد موعد إعادة فتح سفارتها في طهران أو اختيارها لسفير. وقطعت المملكة العلاقات مع إيران عام 2016 بعد هجوم متظاهرين في الجمهورية الإسلامية على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر

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