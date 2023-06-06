من هي عبده شريف؟ التي عينتها بريطانيا سفيرة جديدة لدى اليمن تفاصيل ينشرها مأرب برس

الثلاثاء 06 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء، عن تعيين سفيرة جديدة للمملكة المتحدة لدى اليمن خلفاً للسفير الحالي ريتشارد أوبنهايم.

وجاء في الإعلان أنه تم تعييد السيدة عبدَة شريف سفيرة لجلالة ملك بريطانيا لدى اليمن، وأنها ستبدأ بمباشرة مهامها من سبتمبر 2023.

من هي عبدَة شريف؟

ولدت في لندن لأسرة باكستانية مسلمة مهاجرة، وفي العام 2001 بدأت مسيرتها المهنية كمحامية في مكتب خاص، ثم التحقت في العام 2003 للعمل بوزارة الخارجية البريطانية كمديرة قانونية.

خلال ثلاث سنوات اكتسبت عبدَة شريف مهارات الدبلوماسية القانونية، وفي العام 2006 عُينت في السفارة البريطانية ببغداد بمنصب مستشارة قانونية ورئيسة قسم العدل وحقوق الإنسان، واستمرت في هذا المنصب لمدة سنتين. من 2009- 2011، شغلت منصب نائب السفير في بعثة المملكة المتحدة لدى المجلس الأوروبي، وفي العام 2011، عُيّنت رئيساً لمكتب المملكة المتحدة في بنغازي الليبية.

في العام 2012 تم تعيينها في منصب نائب السفير البريطاني في بيروت، واستمرت في هذا المنصب حتى العام 2016، حيث عادت إلى لندن ليتم تعيينها في وزارة الخارجية البريطانية نائب مدير إدارة استراتيجية سيادة القانون والارتباط.

شغلت هذا المنصب لمدة عام فقط، ثم تم تعيينها نائبة المدير لمكتب مجلس الوزراء، وهو المنصب الذي استمرت فيه حتى العام 2019. منذ العام 2019- 2022، شغلت منصب رئيس قسم العراق والجزيرة العربية بمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، وفي يونيو 2023، تم تعيينها سفيرة للملكة المتحدة لدى اليمن.