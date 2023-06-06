فريق تقييم الحوادث في اليمن..يفند الادعاءات ضد التحالف العربي(نتائج التحقيق )

الثلاثاء 06 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 339

أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن الثلاثاء 6/حزيران يونيو ، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات والتي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام،حيال بعض عمليات القصف للتحالف العربي خلال عملياته العسكرية في اليمن.

وفند المتحدث باسم الفريق المستشار القانوني منصور المنصور في مؤتمر صحفي ماوصفها (4) حالات قالت عديد من المنظمات الأجنبية إن قوات التحالف تسببت بها خلال غارات جوية شنتها السنوات الماضية على أهداف في صنعاء ومحافظات البيضاء وتعز وصعدة.

وأوضح المنصور أن الادعاء لم يتضمن إحداثيات محددة لمواقع الاستهداف، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذها الفريق حيال الادعاء أكدت أن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد عن المطار 22 كيلومتراً في محافظة عمران، حيث قام الفريق المعني بتقييم الحوادث في اليمن بزيارات للمواقع الواردة في الادعاءات بمختلف المحافظات اليمنية.

وعن استهداف مركز للاعتقال في صعدة في 21 تشرين الثاني/يناير 2022م، والذي أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى بينهم أفارقة، أكد التحقيق أن التحالف استهدف بالقصف معسكر الأمن المركزي، ولم يبلغ من أي جهة بأنه مركز اعتقال، مع استمرار استخدامه من قبل جماعة الحوثي المسلحة لأغراض عسكرية.

كما أكد المنصور سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في عمليات الاستهداف، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وحول مستشفى الكرامة والادعاء الذي جاء في صدده من كون قوات التحالف جعلته هدفاً لبعض عملياتها قال المنصور «تبين للجنة أن المستشفى سليم ولا توجد به أي أضرار، وقد أثبتنا ذلك في تقاريرنا ومن خلال جولاتنا في المنطقة».

وأضاف «مهمة الفريق إيضاح الحقائق ونحن لا نتهم المنظمات الدولية بالكذب، ولكن مهمتها رصد الادعاءات وتوضيح الحقائق للعالم