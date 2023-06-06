من هي عبده شريف؟ التي عينتها بريطانيا سفيرة جديدة لدى اليمن تفاصيل ينشرها مأرب برس هدد باغلاقها.. البنك المركزي الخاضع للحوثيين يفرض قيودا جديدة على شركات ومنشئات الصرافة رايتس رادار تتهم زعيم مليشيا الحوثي بالتحريض على طائفة البهائيين وتطالبة بالافراج عنهم فريق تقييم الحوادث في اليمن..يفند الادعاءات ضد التحالف العربي(نتائج التحقيق ) كانوا عائدين من السعودية..وفاة وإصابة(14) جراء حادث مروع في نقيل سمارة شمالي محافظة إب أكثر من 600 أسرة نازحة في مأرب معرضة للطرد صحفي فرنسي يكشف ما تعرض له مع زميله في سقطرى من قبل مليشيات المجلس الانتقالي برلماني في صنعاء يؤكد أن جماعة الحوثي تمارس الإنفصال وتكرس اغتصاب السلطة ويتحدث عن ''سلطة خفية'' بيان: شبكة مأرب برس الإعلامية ترفض وتدين استغلال رئيس المحكمة العليا علي الأعوش لمنصبه بهدف قمع الحريات الصحفية وتؤكد: ''نرحب باللجوء للقضاء'' تفاصيل صادمة حول اجتماع الوفد السعودي مع ممثلي ميسي
أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن الثلاثاء 6/حزيران يونيو ، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات والتي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام،حيال بعض عمليات القصف للتحالف العربي خلال عملياته العسكرية في اليمن.
وفند المتحدث باسم الفريق المستشار القانوني منصور المنصور في مؤتمر صحفي ماوصفها (4) حالات قالت عديد من المنظمات الأجنبية إن قوات التحالف تسببت بها خلال غارات جوية شنتها السنوات الماضية على أهداف في صنعاء ومحافظات البيضاء وتعز وصعدة.
وأوضح المنصور أن الادعاء لم يتضمن إحداثيات محددة لمواقع الاستهداف، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذها الفريق حيال الادعاء أكدت أن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد عن المطار 22 كيلومتراً في محافظة عمران، حيث قام الفريق المعني بتقييم الحوادث في اليمن بزيارات للمواقع الواردة في الادعاءات بمختلف المحافظات اليمنية.
وعن استهداف مركز للاعتقال في صعدة في 21 تشرين الثاني/يناير 2022م، والذي أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى بينهم أفارقة، أكد التحقيق أن التحالف استهدف بالقصف معسكر الأمن المركزي، ولم يبلغ من أي جهة بأنه مركز اعتقال، مع استمرار استخدامه من قبل جماعة الحوثي المسلحة لأغراض عسكرية.
كما أكد المنصور سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في عمليات الاستهداف، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وحول مستشفى الكرامة والادعاء الذي جاء في صدده من كون قوات التحالف جعلته هدفاً لبعض عملياتها قال المنصور «تبين للجنة أن المستشفى سليم ولا توجد به أي أضرار، وقد أثبتنا ذلك في تقاريرنا ومن خلال جولاتنا في المنطقة».
وأضاف «مهمة الفريق إيضاح الحقائق ونحن لا نتهم المنظمات الدولية بالكذب، ولكن مهمتها رصد الادعاءات وتوضيح الحقائق للعالم