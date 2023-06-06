أكثر من 600 أسرة نازحة في مأرب معرضة للطرد

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قالت السلطة المحلية في محافظة مأرب (شرق اليمن)، إن أكثر من 600 أسرة نازحة معرضة للطرد من منازلها بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجارات.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح مع منسق كتلة إدارة وتنسيق المخيمات ياسر الشميري، ومسؤولة مجموعة عمل الأراضي والممتلكات والحلول الدائمة ديبيكا، التابعين لإدارة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفق الموقع الالكتروني للمحافظة.
وذكر موقع محافظة مأرب أن اللقاء "بحث الحلول الممكنة للأسر النازحة المعرضة للطرد من قبل ملاك الأراضي في 25 مخيما بالإضافة إلى 611 أسرة معرضة للطرد من المنازل التي يسكنون فيها لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات".
كما بحث اللقاء "التنسيق مع السلطة المحلية لإيجاد أماكن بديلة وحلول دائمة لتلك الأسر النازحة".
ويتواجد في مدينة مأرب، أكثر من مليوني نازح ممن فروا خلال السنوات الماضية من مناطق سيطرة الحوثيين، ويعيش هؤلاء ظروفا صعبة، لاسيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة جراء الحرب ..