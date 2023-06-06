صحفي فرنسي يكشف ما تعرض له مع زميله في سقطرى من قبل مليشيات المجلس الانتقالي

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كشف صحفي فرنسي عن تعرضه مع زميله للاعتقال من قبل قوات المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، لأكثر من أسبوع في محافظة أرخبيل سقطرى.
وذكر الصحفي "كوينتين مولر"، في تغريدات على حسابه بتويتر، إن جنودا مسلحين اعتقلوه برفقة زميله "سيلفان ميركادير" في سقطرى، واقتادوهما إلى مركز الشرطة في المحافظة الخاضعة لقوات الانتقالي.
وبيّن أنه خضع لاستجوابات مرهقة تتعلق بتقاريره حول تدخل دولة خليجية باليمن، في إشارة إلى الإمارات ، مبينا أن الشرطة ألمحت إلى أن طلب شهادته جاء من دول خليجية أخرى.
ولفت إلى أنهما بقيا، خلال فترة التحقيق، رهن الإقامة الجبرية في ظروف معيشية صعبة، مؤكدا أن قوات الانتقالي أطلقت سراحهما بعد أكثر من أسبوع مشترطة توقيع اعتراف بارتكابهما خطأ يتمثل في كتابة تقارير سياسية تعرض استقرار سقطرى للخطر.
ومنذ سيطرة قوات الانتقالي المدعومة إماراتيا على الجزيرة، تشهد عدة انتهاكات وإجراءات بهدف تعزيز السيطرة.