برلماني في صنعاء يؤكد أن جماعة الحوثي تمارس الإنفصال وتكرس اغتصاب السلطة ويتحدث عن ''سلطة خفية''

الثلاثاء 06 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اتهم النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد، سلطة مليشيا الحوثي في صنعاء، بممارسة الانفصال في الواقع على نحو غير مسبوق، مؤكدا أن الجماعة تسعى إلى تغيير قوانين تمكن بوجبها رئيس المجلس السياسي ورئيس حكومتها صلاحيات تغيير وإقرار القوانين بمعزل عن البرلمان الخاضع للجماعة.

وقال حاشد في منشور مطول على حسابه في تويتر، إنه "كل يوم نرى السلطة التنفيذية في صنعاء، ومن خلفها السلطة الخفية، وبكل فجاجة وجموح تعتدي جهاراً نهاراً على ما بقي من مبادئ ونصوص دستورية وقانونية، وفي طليعتها تلك التي تقرر الفصل بين السلطات الثلاث".

واعتبر حاشد تحويل مجلس النواب في صنعاء إلى ديكور لتمرير تعديلات على قوانين مالية لشرعنة سلوك النهب الممنهج الذي تمارسه سلطات الجماعة "انقلاباً مكشوفاً بإرادة موغلة على النظام القانوني للجمهورية والوحدة اليمنية، وتكريس اغتصاب صلاحيات السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية وقبلها السلطة الخفية المستبدة".

وأضاف حاشد "سلطة صنعاء هي وكر الانفصال، تمارس الانفصال في الواقع على كل المستويات والجوانب التشريعية والاقتصادية والمالية والتعليمية، وما تم ويتم تقديمه من مشاريع "قوانين" وما يتم إصداره من "قوانين" يندرج في إطار الإمعان في ممارسة الانفصال في الواقع، وبناء كيان انفصالي مسخ في مساحة ٢٠ في المائة من ارض الجمهورية اليمنية، وزائد عليه مثقل بالتشوه والجبايات وما هو أسوأ".

وتحدث حاشد عن السلطة الخفية التي تتحكم بالأمور في مناطق سيطرة لحوثيين موضحا أن "من غرائبيات صنعاء أن مجلس النواب فيها يصدر ما يصطلح عليه "قوانين" ثم نجد بعد صدورها من المجلس يطرأ عليها تعديلات وتغييرات لم يقرها المجلس، ولا ندري من هي الجهة أو السلطة الخفية التي تقوم بهذه التعديلات والتغييرات".