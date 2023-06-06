رئيس لجنة الإغاثة بالجوف يعلن عن محافظة منكوبة والنازحين يعيشون اوضاعاً مأساوية في المخيمات.

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أكد رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة الجوف وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي" أن نازحي الجوف يعيشون اوضاعاً مأساوية في المخيمات الواقعة بالمناطق الشرقية للمحافظة، ويفتقرون لمقومات الحياة وتزداد معاناتهم في ظل تقلبات الطقس من هطول الامطار وهبوب الرياح الشديدة" .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمأرب لاستعراض تقريرها السنوي 2022م ومناقشة احتياجات النازحين في المخيمات الواقعة شرق الجوف ومديريات مأرب.
وقال الحاشدي "هناك فجوة كبيرة في احتياجات النازحين في ظل التدخلات المحدودة للمنظمات الاغاثية والغائبة عن مجالات هامة مثل التعليم والصحة الا من بعض التدخلات التي قامت بها اللجنة بحسب امكاناتها".
واستعرض الاجتماع الذي حضره ممثلين عن منظمات المجتمع المدني التقرير السنوي للجنة الفرعية للعام 2022م الذي تضمن البيانات والاحصائيات الانسانية وجهود اللجنة في تنسيق التدخلات الانسانية والمشاريع التي نفذتها بتمويل ذاتي لتغطية الاحتياجات الطارئة.