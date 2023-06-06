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عقوبات أمريكية جديدة على روسيا تشمل رجال اعمال ومؤسسات

الثلاثاء 06 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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ولم يكشف بيان وزارة الخزانة الأمريكية السبب وراء إدراج الأشخاص والكيان في العقوبات الأمريكية.

ويعني الإدراج في قوائم القيود الأمريكية حجز أصول هؤلاء الأفراد والمؤسسات الموجودة على الأراضي الأمريكية، وفرض حظر على التعامل معهم، وحظرهم من دخول الأراضي الأمريكية.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وسع الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، من عقوباته على روسيا، حيث طالت شخصيات وشركات وقطاعات اقتصادية.

من جهتها أكدت موسكو أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها وشركاتها

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