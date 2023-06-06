الثلاثاء 06 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت مصادر محلية وإعلامية في محافظة إب عن قيام مليشيا الحوثي بنقل عدد من المختطفين من سجون المحافظة إلى صنعاء.

وقالت مصادر محلية وحقوقية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية نقلت عددا من المختطفين من محافظة إب إلى صنعاء، مشيرة إلى أن من بين المختطفين أربعة أشخاص تعرضوا للاختطاف بتهمة المشاركة في تشييع الشاب حمدي المكحل.

وأوضحت المصادر أن أسر المختطفين لم تتمكن من معرفة مكان ومصير أبنائهم الذين نقلوا إلى سجون مجهولة بصنعاء.

ولفتت المصادر إلى أن نقل بعض المختطفين إلى صنعاء يأتي ضمن عمليات التعذيب الممنهجة من قبل المليشيا للمختطفين وأسرهم وممارسة المزيد من الإرهاب بحق بقية شباب المدينة القديمة بمدينة إب عاصمة المحافظة.

وشهدت مدينة إب مطلع رمضان الماضي، تظاهرة حاشدة ضد المليشيا، أثناء تشييع الشاب حمدي عبدالرزاق الملقب بـ "المكحل" والذي تعرض للتصفية في سجون المليشيا في الـ 19 من مارس الماضي. وخلال التشييع ردد المشيعون هتافات عدة تطالب برحيل المليشيا وتحملها جريمة قتل وتصفية الناشط حمدي المكحل، أعقبها حملة اختطافات واقتحامات واسعة لمنازل مواطنين، بهدف اختطاف العشرات من أبناء مدينة إب المشاركين في التشييع.

وحتى اليوم، تواصل مليشيا الحوثي اختطاف العشرات من الشبان المشاركين في جنازة المكحل، ويتعرضون لعمليات تعذيب نفسية وجسدية في أقبية المليشيا بسجون الأمن السياسي والبحث الجنائي وسجون أخرى للمليشيا بمديرية المشنة بمدينة إب.