سفير اليمن لدى بريطانيا..يحذر من خطورة شرعنة انقلاب الحوثيين

الثلاثاء 06 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال السفير اليمني لدى بريطانيا، الدكتور ياسين سعيد نعمان، إنه “من المؤسف القول إن خطى الحل السلمي في اليمن أخذت تتعارض مع آمال اليمنيين في إنهاء الانقلاب، وكذا مع تضحياتهم دفاعاً عن المشروعية السياسية والوطنية للدولة”.

وأوضح السفير اليمني في المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، في منشور له على صفحتة بالفيس رصدة (مأرب برس )، تعاطي المجتمع الدولي مع ملف الحرب التي أشعلها الحوثيين في اليمن نهاية 2014م، ولا زالت مستمرة، محذرا في الوقت ذاته من خطورة شرعنة انقلاب الميليشيا.

وتابع “نعمان” في تدوينة ،يتضح هذا للعيان بعد أن أسفرت هذه الخطوات التي اتخذت ولا زالت تتخذ تباعاً من قبل المجتمع الدولي، عن خطورة تحويل مهمة الدولة من قوة لإنهاء الانقلاب واستعادة وظيفتها الوطنية إلى منظومة عمل تساهم في توفير المزيد من الفرص لتكريس الانقلاب كأمر واقع”.

واختتم” نعمان منشورة على صفحتة بالفيس ” متسائلاً: “ترى ما الذي يجعل الحوثيين يجنحون للسلام وقد توفرت لهم هذه الفرص دون أي مقابل. وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية خلال الأعوام الماضية تحت ضغوط دولية لاسيما منذ مطلع 2022، الا أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ترفض كل خيارات السلام المطروحة برعاية دولية وأممية وإقليمية