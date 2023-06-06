مليشيات الحوثي تنقل مختطفين على ذمة قضية "المكحل" من إب إلى سجونها بصنعاء مسؤول يمني رفيع يتحدث عن خيارات الرد الحكومي على حرب الحوثيين الاقتصادية ضد الشرعية سفير اليمن لدى بريطانيا..يحذر من خطورة شرعنة انقلاب الحوثيين لجنة الإغاثة بالجوف: النازحون يعيشون اوضاعاً مأساوية في مخيمات النزوح قصف حوثي بالأسلحة الثقيلة يستهدف مناطق سكنية شرقي تعز تقرير أممي.. نزوح أكثر من 3 ألف أسرة نازحة إلى محافظات خاضعة للحكومة الشرعية السفير الأمريكي يؤكد على توحيد كافة جهود (قوى الشرعية)لإرغام جماعة الحوثي وإخضاعها للسلام مؤتمر صحفي في مأرب يحذر المعهد الأوروبي حرف مسارات المصالحة في اليمن حملة حوثية تداهم المحال التجارية والشركات بصنعاء اعتراف حوثي جديد: وضعنا أصبح صعباً ونواجه تحديات كبيرة
قال السفير اليمني لدى بريطانيا، الدكتور ياسين سعيد نعمان، إنه “من المؤسف القول إن خطى الحل السلمي في اليمن أخذت تتعارض مع آمال اليمنيين في إنهاء الانقلاب، وكذا مع تضحياتهم دفاعاً عن المشروعية السياسية والوطنية للدولة”.
وأوضح السفير اليمني في المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، في منشور له على صفحتة بالفيس رصدة (مأرب برس )، تعاطي المجتمع الدولي مع ملف الحرب التي أشعلها الحوثيين في اليمن نهاية 2014م، ولا زالت مستمرة، محذرا في الوقت ذاته من خطورة شرعنة انقلاب الميليشيا.
وتابع “نعمان” في تدوينة ،يتضح هذا للعيان بعد أن أسفرت هذه الخطوات التي اتخذت ولا زالت تتخذ تباعاً من قبل المجتمع الدولي، عن خطورة تحويل مهمة الدولة من قوة لإنهاء الانقلاب واستعادة وظيفتها الوطنية إلى منظومة عمل تساهم في توفير المزيد من الفرص لتكريس الانقلاب كأمر واقع”.
واختتم” نعمان منشورة على صفحتة بالفيس ” متسائلاً: “ترى ما الذي يجعل الحوثيين يجنحون للسلام وقد توفرت لهم هذه الفرص دون أي مقابل. وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية خلال الأعوام الماضية تحت ضغوط دولية لاسيما منذ مطلع 2022، الا أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ترفض كل خيارات السلام المطروحة برعاية دولية وأممية وإقليمية