لجنة الإغاثة بالجوف: النازحون يعيشون اوضاعاً مأساوية في مخيمات النزوح قصف حوثي بالأسلحة الثقيلة يستهدف مناطق سكنية شرقي تعز تقرير أممي.. نزوح أكثر من 3 ألف أسرة نازحة إلى محافظات خاضعة للحكومة الشرعية السفير الأمريكي يؤكد على توحيد كافة جهود (قوى الشرعية)لإرغام جماعة الحوثي وإخضاعها للسلام مؤتمر صحفي في مأرب يحذر المعهد الأوروبي حرف مسارات المصالحة في اليمن حملة حوثية تداهم المحال التجارية والشركات بصنعاء اعتراف حوثي جديد: وضعنا أصبح صعباً ونواجه تحديات كبيرة عقب هجمات لمليشيا الحوثي.. “اونمها” تدعو لحماية المدنيين في الحديدة الوكيل مفتاح يدعو لتوسيع تدخلات المفوضية السامية ومنظمة التكافل الدولية في مأرب الحكومة اليمنية تضع شرطاً أساسياً أمام المليشيات للقبول بالمشاركة في مفاوضات ملف الأسرى
أكد رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة الجوف وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي" أن نازحي الجوف يعيشون اوضاعاً مأساوية في المخيمات الواقعة بالمناطق الشرقية للمحافظة، ويفتقرون لمقومات الحياة وتزداد معاناتهم في ظل تقلبات الطقس من هطول الامطار وهبوب الرياح الشديدة" .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمأرب لاستعراض تقريرها السنوي 2022م ومناقشة احتياجات النازحين في المخيمات الواقعة شرق الجوف ومديريات مأرب.
وقال الحاشدي "هناك فجوة كبيرة في احتياجات النازحين في ظل التدخلات المحدودة للمنظمات الاغاثية والغائبة عن مجالات هامة مثل التعليم والصحة الا من بعض التدخلات التي قامت بها اللجنة بحسب امكاناتها".
واستعرض الاجتماع الذي حضره ممثلين عن منظمات المجتمع المدني التقرير السنوي للجنة الفرعية للعام 2022م الذي تضمن البيانات والاحصائيات الانسانية وجهود اللجنة في تنسيق التدخلات الانسانية والمشاريع التي نفذتها بتمويل ذاتي لتغطية الاحتياجات الطارئة.