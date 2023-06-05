قصف حوثي بالأسلحة الثقيلة يستهدف مناطق سكنية شرقي تعز

الإثنين 05 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قصفت مليشيات الحوثي الارهابية بالاسلحة الثقيلة وقذائف الهاون اليوم مناطق وقرى بمديرية ماوية شرق محافظة تعز.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مدير عام المديرية عبد الجبار الصراري قولة" بان المليشيات استهدفت بالاسلحة الثقيلة والقذائف قرى عزلة حوامرة بالمديرية ومناطق حقب والضاحي المحيطة بمنطقة الحوامرة مما أدى الى نزوح الاهالي بعد تمترس المليشيات بمنازل المواطنين وتدمير بعضها بالالغام .