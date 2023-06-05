تقرير أممي.. نزوح أكثر من 3 ألف أسرة نازحة إلى محافظات خاضعة للحكومة الشرعية

الإثنين 05 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد تقرير أممي حديث حول حالة النزوح في اليمن منذ بداية العام وحتى يونيو الجاري أن معظم حالات النزوح إن لم يكن جميعها كانت إلى محافظات ومناطق خاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

جاء ذلك في تقرير مصفوفة تتبع النزوح السريع التابع للمنظمة الدولية في اليمن، أشار إلى أن تلك الأسر نزحت في الفترة بين 28 مايو و3 يونيو الجاري.

ورصد التقرير نزوح 3 آلاف و303 أسرة، تمثل (19 ألف و818 فردًا) خلال الأشهر الخمسة الماضية، معظمها نزحت إلى محافظة مأرب.

وطبقًا للتقرير فقد وصلت إلى محافظات مأرب (1387) أسرة نازحة، وتعز (514) وشبوة (407) والحديدة (341) ولحج (341) وأبين (219) والضالع (66) وحضرموت (20) والمهرة (8) أسر نازحة. وبحسب التقرير، فإن النازحين انتقلوا إلى أماكن نزوح داخلية في محافظات الحديدة (23 أسرة)، مأرب (9 أسر) وتعز (أسرة واحدة).

كما أكد أن الأسر النازحة قدمت من محافظات الحديدة (16 أسرة) وتعز (10 أسر) وصنعاء (أسرتان) وحجة (5 أسر).

ولفت إلى أن أعداد النازحين ارتفع بذلك إلى 3303 أسر نازحة (19818 فرداً) تعرضوا للنزوح منذُ مطلع العام الجاري.