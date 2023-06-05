السفير الأمريكي يؤكد على توحيد كافة جهود (قوى الشرعية)لإرغام جماعة الحوثي وإخضاعها للسلام

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أكد السفير الأمريكي خلال لقائة اليوم الإثنين 5يونيو/حزيران بوزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري على أهمية توحيد جهود كافة القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي لإرغام مليشيا الحوثي وإخضاعها للسلام.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية فقد عبر السفير الامريكي ، عن شكره وتقديره لجهود الاجهزة الأمنية والعسكرية في محاربة الارهاب.
من جهته، قال وزير الدفاع اليمني إن عدن “تشهد تحسن أمني ملحوظ بعد الجهود المبذولة في مكافحة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها في المحافظات المجاورة”، مؤكدًا أن “التخادم” بين الحوثيين وما أسماها “التنظيمات الإرهابية الاخرى” ظهر “بشكل اكبر في الاونة الأخيرة”، حسب قوله. ونوه “الداعري” الى “القبض على عدد من عناصر هذه التنظيمات، وهي في طريقها لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة وبتخطيط من قبل مليشيا الإرهاب الحوثية”، مؤكدًا أن “السلام لن يتحقق الا بردع جماعة الحوثي الارهابية الناكثة بالعهود والمواثيق”، حد وصفه.
وحذر الوزير اليمني من خطورة استمرار التهريب الايراني الحوثي للمسيرات والصواريخ والالغام البحرية المهددة للإقليم والملاحة الدولية، شاكرا في الوقت ذاته الدور الذي تلعبه البحرية الامريكية في مكافحة التهريب.