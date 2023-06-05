اعتراف حوثي جديد: وضعنا أصبح صعباً ونواجه تحديات كبيرة عقب هجمات لمليشيا الحوثي.. “اونمها” تدعو لحماية المدنيين في الحديدة الوكيل مفتاح يدعو لتوسيع تدخلات المفوضية السامية ومنظمة التكافل الدولية في مأرب الحكومة اليمنية تضع شرطاً أساسياً أمام المليشيات للقبول بالمشاركة في مفاوضات ملف الأسرى مسؤولون يكشفون عن أزمة مالية حادة تواجه الحكومة الشرعية جراء توقف تصدير النفط وزارة الصناعة تحذر المليشيا العبث بمنظومة القطاع التجاري ولي العهد السعودي يطلق مشروعا استثماريا جديدا تحقيقا لأهداف رؤية 2030 محمد صلاح يتصدر مواقع التواصل وحديث المصريين.. من هو؟ وما تفاصيل العملية التي نفذها وقتلت 3 جنود إسرائيليين؟ شاهد صور للشحنة الخطيرة التي كانت قادمة من عدن في طريقها الى مليشيات الحوثي ''العزّي والجمالي والعماد''... لماذا يُنادى أهل اليمن بألقابهم لا بأسمائهم؟ (تقرير)
حثت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) الأطراف على احترام اتفاق الحديدة وحماية المدنيين في المحافظة.
وأعربت البعثة في بيان لها إطلع علية( مارب برس) عن قلقها العميق إزاء خروقات وقف إطلاق النار التي أُفيد بوقوعها مؤخرًا جنوب محافظة الحديدة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية.
ودعت البعثة في بيان، الأطراف إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاق الحديدة والالتزام بالتزاماتها بحماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعت الأطراف إلى احترام التزاماتها بحماية المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والمرافق المدنية