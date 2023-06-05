عقب هجمات لمليشيا الحوثي.. “اونمها” تدعو لحماية المدنيين في الحديدة

الإثنين 05 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حثت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) الأطراف على احترام اتفاق الحديدة وحماية المدنيين في المحافظة.

وأعربت البعثة في بيان لها إطلع علية( مارب برس) عن قلقها العميق إزاء خروقات وقف إطلاق النار التي أُفيد بوقوعها مؤخرًا جنوب محافظة الحديدة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية.

ودعت البعثة في بيان، الأطراف إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاق الحديدة والالتزام بالتزاماتها بحماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعت الأطراف إلى احترام التزاماتها بحماية المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والمرافق المدنية