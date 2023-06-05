شاهد صور للشحنة الخطيرة التي كانت قادمة من عدن في طريقها الى مليشيات الحوثي

الإثنين 05 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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تمكن جنود من قوات اللواء الثاني عمالقة بمحافظة لحج من ضبط شحنة جديدة من قطع غيار الطائرات المسيرة والقطع الحربية الخطيرة التي تستخدمها المليشيات الانقلابية في عملياتها الارهابية.

وذكرت مصادر عسكرية لمأرب برس بان الشحنة تم ضبطها امس الاحد في نقطة مصنع الحديد بمحافظة لحج المدخل الشمالي للعاصمة المؤقت عدن وكانت مخبأة على متن شاحنة نقل تحمل دراجات نارية وشحنة ألعاب اطفال.

واوضحت المصادر بان من ضمن شحنة الطائرات المسيرة معدات عسكرية تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستخدمها المليشيات الحوثية بصورة مستمرة في تفخيخ المنازل والجسور والطرقات.

الشحنة وبحسب المصادر كانت قادمة من العاصمة المؤقتة عدن في طريقها لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.