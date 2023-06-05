الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن هوية وصورة الشرطي المصري منفذ الهجوم الحدودي

الإثنين 05 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشف إعلام عبري، الإثنين، عن صورة وهوية لشرطي مصري، قال إنها تخص منفذ الهجوم الحدودي الذي وقع السبت وأدى الى مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وقال هيئة البث الإسرائيلية (الحكومية) إن "المصري الذي نفذ الهجوم على الحدود هو محمد صلاح 22 عاما من القاهرة"، مرفقة بياناها بصورة له.

كما تداولت عدة مواقع وقنوات صورة الشرطي المصري، فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب المصري حول هذا الشأن.

والأحد، أفاد تحقيق للجيش الإسرائيلي بأن الشرطي المصري، الذي قتل 3 من جنوده، دخل من "معبر خاص" وكان يحمل بندقية كلاشينكوف قديمة وسكاكين ومصحفا.

وخلافا للرواية الإسرائيلية، قال الجيش المصري في بيان، السبت، إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية طارد عناصر تهريب المخدرات فجر السبت.

وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، ولا تزال تل أبيب تحتل أراضٍ في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب علاقات معلنة مع إسرائيل