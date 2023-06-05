بـ تغريدة.. رئيس المخابرات البريطانية يرتكب خطأ استخباراتيا

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أثارت تهنئة رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور لوزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان ضجة على المنصات، بعدما أشار في تهنئته لحساب ينتحل صفة الوزير التركي عبر "تويتر.
وكتب مور في تغريدة باللغة التركية "أتمنى لصديقي وزميلي السابق التوفيق في منصبه الجديد.. حظا سعيدا يا وزير"، ثم وضع إشارة إلى حساب غير رسمي لا يتبع وزير الخارجية التركي.
ورغم أن الحساب المنتحل لصفة هاكان فيدان كتب في معلومات الحساب أنه ليس رسميا، وهو حساب ساخر فقط، فإن ذلك لم يمنع مور من الإشارة إلى الحساب، لأنه يبدو لم يتحقق من صحته قبل الإشارة إليه، مما أثار تعليقات ساخرة من قبل المغردين باللغتين الإنجليزية والتركية.
وعندما تنبه للموضوع، غرد مور مرة أخرى وكتب بالتركية "عفوا هذا محرج، ولكن حتى لو كان الحساب ساخرا، فإن أطيب تمنياتي تتحقق!".
وكان مور عمل سفيرا في تركيا من 2014 إلى 2017، وفي يوليو 2020 عين رئيسا لجهاز المخابرات السرية في المملكة المتحدة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي تشكيلة الحكومة الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة، وتسلم فيدان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات حقيبة وزارة الخارجية