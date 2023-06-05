الاتحاد اليمني يطلق برنامج لتطوير منظومة كرة القدم .. ويعين هيئة إدارية مكونة من سبع شخصيات رياضية وإعلامية

الإثنين 05 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_خاص

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اطلق الاتحاد اليمني لكرة القدم برنامج التطوير الكروي الشامل (Talents) الذي يستمر لـ أربعة أعوام ويشمل دراسة تطوير منظومة كرة القدم من مختلف جوانبها (الفنية , المدربين , الاعلام , الحكام , الإدارة , اللاعبين , التسويق والاستثمار) وفق البيان الذي نشرة الاتحاد اليمني بصفحتة على الفيس رصده محرر مأرب برس.

وأصدر الاتحاد العام لكرة القدم القرار رقم 17 لعام 2023 قضى بالترتيب لاطلاق برنامج Talents لتطوير منظومة كرة القدم اليمنية .. وتم تعيين ادارة للتهيئة للبرنامج وإعداد اللوائح الداخلية والخارجية وتعيين الاخ / أكرم السياري مشرفاً عاماً وعضوية الأخوة / د. ابو علي غالب ، خالد السودي ، محمد الشومي ، ك .صالح بن ربيعه ، ك. عمر البارك ، ك. عبدالعزيز طه . ويعتبر برنامج تالنت أول برنامج تطوير شامل لكرة القدم في اليمن ،حيث يهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أربعة أعوام ، والذي من خلاله سيتم دراسة تطوير كل عناصر منظومة كرة القدم في الجوانب التالية : ( الفنية - المدربين - اللاعبين - الحكام الإدارة - الإعلام - التسويق والاستثمار). كما وسيقدم البرنامج أيضا خطة معايشة سنوية ، لكل من المدربين واللاعبين والإعلاميين ، ويستهدف البرنامج تطوير العمل الإداري من خلال خطة تأهيل ممنهجة ، وسيأتي ضمن اتفاقيات تعاون مشترك خارجيًا ، وبفتح قنوات تواصل جديدة ومباشرة مع الاتحاد الآسيوي والدولي ولاستغلال البرامج التي يقدمها ، كما وتهدف إلى إبرام اتفاقيات في عدة جوانب مع اتحادات الدول الشقيقة من شأنها الارتقاء بمنظومة كرة القدم اليمنية. والهدف من برنامج (تالنت) تأسيس ثقافة وعي رياضية جديدة ، لجيل قادم ، وأيضا وضع فرص احتراف ومعايشة خارجية، لأصحاب المواهب البارزة ، أيضا البرنامج سيهدف في كل عام إلى استهداف قطاع من قطاعات المنظومة وتطويرها بشكل احترافي حديث ، وبما يتواكب مع العالم الآخر ، وهذه تجربة عملت بها دول مثل المغرب والسعودية والإمارات. وسيعتبر البرنامج نقلة نوعية لنقل الكره اليمنية إلى مستوى متقدم ورفد الفرق الأولى بلاعبين سيتم تأسيسهم بشكل صحيح ، وبرنامج تالنت يعتبر أول تجربة نوعية للتطوير الكروي الشامل على المدى القادم بعد اعتمادها والموافقة عليها من قبل الاتحاد العام لكرة القدم. و أصدر رئيس الاتحاد قراراً بتشكيل ادارة البرنامج مكونة من سبع شخصيات رياضية وإعلامية وتكليفها باعداد اللائحة التنظيمية للبرنامج