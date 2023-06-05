الإثنين 05 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 156

ضبطت أجهزة الجمارك والجهات الأمنية بمحافظة المهرة، شرقي البلاد، كمية من برمنغنات البوتاسيوم، كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء.

وقالت مصلحة الجمارك اليمنية، في بيان لها، إن موظفي جمرك شحن تمكنوا من ضبط ارساليتين من برمنغنات البوتاسيوم يبلغ وزنها الاجمالي 350 كجم، بعد اشتباه مفتشي الجمارك في اجراءات المسافرين لمجموعة من الكراتين تحتوي على كريات وردية وسوداء اللون أثارت الشبهة، وبعد التحقق تبين أنها سلائف كيميائية ذات استخدام مزدوج.

وأضاف البيان بأنه ووفقا لتقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، فإن المادة المضبوطة هي من السلائف الكيميائية التي تستخدم ايضا في صناعة الكوكائين عند الاتجار بها بشكل غير شرعي.

واكد مدير عام جمرك شحن سالم عقيل بأن ادارة الجمرك وكل الموظفين فيها لن يتوانوا ابدا بضبط كل ما يهدد الامن الوطني والصحة العامة، مشيرا إلى أن هذه الضبطية تعتبر الاولى من نوعها وبهذه الكمية.

ولفت "عقيل" إلى أنه سبق أن تم ضبط عدة شحنات من المعدات العسكرية وطيران درون وغيرها من الممنوعات