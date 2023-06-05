الاتحاد اليمني يطلق برنامج لتطوير منظومة كرة القدم .. ويعين هيئة إدارية مكونة من سبع شخصيات رياضية وإعلامية تدخل في صناعة الكوكائين.. أجهزة أمن المهرة.. تضبط كمية من "برمنغنات البوتاسيوم" كانت في طريقها إلى صنعاء ضبط شاحنة على متنها قطع طائرات مسيرة بطريقها الى الحوثيين في لحج تقرير دولي حديث ..يؤكد مقتل 7 عاملين في المجال الصحي باليمن ويوثق 24 حادثة عنف ضد المرافق ملخص الدوري الاسباني من هبط ومن ذهب للابطال الأمم المتحدة تحذر وتغير أولوياتها.. مدن ستختفي بينها عربية ومليار نسمة بخطر اجتماع ترأسة وزير الدفاع يناقش أوضاع المنافذ البرية والبحرية ويشدد على تسليم الأسلحة المهربة لوزارة الدفاع انفجار هائل في العاصمة الأمريكية واشنطن ومحيطها.. والأمن القومي يعلق وفد الحكومة اليمنية المشارك في لقاءات “عمّان” يدعو دول الخليج والمجتمع الدولي للتسريع بحزمة الدعم المقدمة لليمن عنصر من مليشيا الحوثي يقتل عاملا في محطة وقود في إب
ضبطت أجهزة الجمارك والجهات الأمنية بمحافظة المهرة، شرقي البلاد، كمية من برمنغنات البوتاسيوم، كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء.
وقالت مصلحة الجمارك اليمنية، في بيان لها، إن موظفي جمرك شحن تمكنوا من ضبط ارساليتين من برمنغنات البوتاسيوم يبلغ وزنها الاجمالي 350 كجم، بعد اشتباه مفتشي الجمارك في اجراءات المسافرين لمجموعة من الكراتين تحتوي على كريات وردية وسوداء اللون أثارت الشبهة، وبعد التحقق تبين أنها سلائف كيميائية ذات استخدام مزدوج.
وأضاف البيان بأنه ووفقا لتقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، فإن المادة المضبوطة هي من السلائف الكيميائية التي تستخدم ايضا في صناعة الكوكائين عند الاتجار بها بشكل غير شرعي.
واكد مدير عام جمرك شحن سالم عقيل بأن ادارة الجمرك وكل الموظفين فيها لن يتوانوا ابدا بضبط كل ما يهدد الامن الوطني والصحة العامة، مشيرا إلى أن هذه الضبطية تعتبر الاولى من نوعها وبهذه الكمية.
ولفت "عقيل" إلى أنه سبق أن تم ضبط عدة شحنات من المعدات العسكرية وطيران درون وغيرها من الممنوعات