ضبط شاحنة على متنها قطع طائرات مسيرة بطريقها الى الحوثيين في لحج

الإثنين 05 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 197

اعلنت مصادر محلية في محافظة لحج جنوبي اليمن، عن ضبط شاحنة على متنها قطع طائرات مسيرة في طريقها الى الحوثيين عند المداخل الشمالية لمدينة عدن.

وذكر موقع عدن الغد نقلا عن مسئول الاعلام والعلاقات العامة بمحافظة لحج جلال السويسي بأن جنودا تابعين لقوات اللواء الثاني عمالقة في نقطة مصنع الحديد بمحافظ لحج قاموا بتفتيش الشاحنة وايقافها بعد العثور على قطع طائرات مسيرة ومواد محظورة اخرى تشمل كاميرات بقطع واحجام مختلفة وادوات أساسية لتصنيع المتفجرات.

واكد السويسي ان تلك المضبوطات كانت في طريقها للحوثيين على متن شاحنة نقل كبيرة مموهة بالعاب اطفال ودرجات هوائية.