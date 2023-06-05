تقرير دولي حديث ..يؤكد مقتل 7 عاملين في المجال الصحي باليمن ويوثق 24 حادثة عنف ضد المرافق

الإثنين 05 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس/متابعات

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أكد تقرير دولي حديث أن الهجمات ضد الرعاية الصحية في اليمن شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي 2022 وبنسبة 20% مقارنة بالعام 2021.

وقال التقرير الذي نشره تحالف حماية الصحة في النزاعات (SHCC) إن ما مجموعه 24 حادثة عنف أو عرقلة للرعاية الصحية وقعت في اليمن عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 20% عن العام 2021 الذي وقعت فيه 20 حادثة.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "تجاهل الخطوط الحمراء: العنف ضد الرعاية الصحية في الصراع 2022"، أن هذه الحوادث، أدت إلى تدمير أو إلحاق الضرر بعدد 12 منشآة صحية، كما نتج عنها مقتل ستة من العاملين في مجال الصحة، إضافة إلى اختطاف 5 آخرين.

وأوضح أن الحوادث التي استهدفت الرعاية الصحية (منشآت وعاملين) انتشرت من 9 محافظات في عام 2021 إلى 14 محافظة في 2022، مع تسجيل حالات جديدة في محافظات الضالع وعدن والبيضاء والحديدة والجوف وحجة وإب وصنعاء، مما يعكس استمرار العنف المسلح في البلاد وآثاره المدمرة على المدنيين.

ووجد التقرير أن البلدان التي تعاني من نزاعات طال أمدها، مثل اليمن وأفغانستان والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان والأرض الفلسطينية المحتلة، شهدت معدلات عالية للغاية من الهجمات على الرعاية الصحية.

هذا ورصد التقرير خلال العام الماضي 2022 وقوع ما مجموعه 1,989 هجوماً وتهديداً ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، وذلك في 32 دولة وإقليماً حول العالم تعاني من النزاعات المسلحة وحالات العنف السياسي، أدت هذه الهجمات إلى تدمير أو الإضرار بـ704 مرافق صحية، ومقتل 232 عاملاً في مجال الصحة، واختطاف واعتقال 592 آخرين، وهو ما يشير إلى أن "العام الماضي كان أشد سنوات الهجمات على الرعاية الصحية في العقد الماضي على مستوى العالم".

يذكر أن (حماية الصحة في النزاعات)، هو تحالف يتكون من 43 منظمة دولية تعمل على حماية العاملين الصحيين والخدمات الصحية في البلدان التي تعاني من الحروب أو الاضطرابات المدنية